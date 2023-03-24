النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع الفرنسي يان مفيلا
كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن اهتمام نادي النصر بالفرنسي يان مفيلا، لاعب وسط نادي أولمبياكوس اليوناني بهدف التعاقد معه خلال السوق الصيفي المقبل.
وقال الموقع، إن إدارة النصر والمدرب الفرنسي رودي غارسيا مهتمان بالتعاقد مع مفيلا، واللاعب لديه الرغبة في بدء مغامرة جديدة في منطقة الخليج، ويحظى أيضًا باهتمام أندية وبشعبية كبيرة في إنجلترا وقطر.
يذكر أن نادي النصر تعاقد مع البرازيلي لويس غوستافو، والذي يلعب في نفس المركز، في صيف 2022، قادما من نادي فنربخشة التركي.
ويلعب يان مفيلا البالغ من العمر 32 عاما، لنادي أولمبياكوس منذ 2020 قادما من سانت إتيان الفرنسي، والذي لعب له لمدة موسمين.
وخلال مسيرته الرياضية انضم لعدة أندية أبرزها ستاد رين الذي لعب له لمدة 6 أعوام، ثم إلى روبين كازان، وإنتر ميلان (إعارة)، وسندرلاند (إعارة).
وشارك اللاعب الفرنسي هذا الموسم مع ناديه في 22 مباراة في الدوري المحلي، لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفا واحدا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.