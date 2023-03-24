النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع الفرنسي يان مفيلا

ويلعب يان مفيلا البالغ من العمر 32 عاما، لنادي أولمبياكوس منذ 2020 قادما من سانت إتيان الفرنسي، والذي لعب له لمدة موسمين.

وخلال مسيرته الرياضية انضم لعدة أندية أبرزها ستاد رين الذي لعب له لمدة 6 أعوام، ثم إلى روبين كازان، وإنتر ميلان (إعارة)، وسندرلاند (إعارة).

وشارك اللاعب الفرنسي هذا الموسم مع ناديه في 22 مباراة في الدوري المحلي، لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفا واحدا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.