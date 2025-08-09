شجاع وضربهم بالعصا.. ضجة عالمية بعد انتفاضة محمد صلاح لـ"مقتل بيليه فلسطين"

فجر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ضجة عالمية بعد رسالة غاضبة وجهها عبر حسابه في منصة "إكس" بشأن وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، في الأيام القليلة الماضية.

وأعاد صلاح نشر تغريدة لحساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ينعى خلالها وفاة اللاعب الفلسطيني الراحل دون ذكر أية تفاصيل حول ظروف وفاته.

وخرج النجم المصري، صاحب الـ33 عاماً، عن صمته، متسائلاً عبر حسابه في منصة "إكس"، في رسالة غاضبة: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين ولماذا؟".

وجاءت رسالة صلاح في ظل وفاة سليمان العبيد إثر قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

ونالت تغريدة صلاح تفاعلاً واسعاً وضجة كبيرة، حيث سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على تفاعل النجم المصري مع بيان اليويفا.

وأشاد الصحفي تيم آدامز بتغريدة صلاح قائلاً: "برافو محمد صلاح لقد ضربهم بالعصا.. ووقف في وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ونشر الصحفي الأمريكي زهران مامداني تغريدة قال فيها: "أحسنت محمد صلاح.. لاعب شجاع بما يكفي للسؤال عما يخشى الجميع قوله".

وكان إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد هاجم إسرائيل بعد وفاة سليمان العبيد، كما نعى العديد من نجوم كرة القدم حول العالم اللاعب الفلسطيني، على رأسهم كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي، وإبرهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي.