"اتفاق هدنة".. كواليس انتهاء أزمة برشلونة وتير شتيغن

كشفت تقارير إخبارية عن كيفية انتهاء الأزمة التي اشتعلت مؤخرًا بين الألماني تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، وإدارة النادي الكتالوني، بعدما كان رافضًا للتوقيع على التقرير الطبي الذي يحدد مدة غيابه بعد إجرائه جراحة في الظهر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة وتير شتيغن وقّعا، مساء الجمعة، على "اتفاق هدنة" بعد أسابيع، بل أشهر، من التوتر الشديد بين الطرفين.

وكان حارس المرمى الألماني هو من بادر بالخطوة الأولى، من خلال بيان أعرب فيه، من بين أمور أخرى، عن احترامه لزملائه، ومحبته لجماهير برشلونة، واستعداده لوضع نفسه تحت تصرّف إدارة النادي للمساعدة في الحصول على إذن الغياب الطويل، وبمعنى آخر، وافق على توقيع التقرير الطبي الذي سيرسله النادي إلى رابطة الدوري الإسباني لعرضه على لجنتها الطبية.

وتابع التقرير: "في النادي، كانوا على يقين من أن تير شتيغن سيعيد النظر في موقفه، وقد صدقت توقعاتهم، الحارس الألماني فكّر مليًا واتخذ قراره لعدة أسباب، فقد أدرك أن برشلونة كان مستعدًا لإرسال التقرير الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني حتى من دون توقيعه، لكن هناك سببين أساسيين دفعاه للتراجع".

أولًا، أدرك أنه وضع الجماهير في موقف معادٍ له، حتى أولئك الذين كانوا، في البداية، يعتقدون أن النادي مخطئ في مسعاه لدفعه للرحيل، كان يعلم أنه بذلك سيخسر ودّ جماهير أظهروا له الحب على مدى سنوات طويلة.

ثانيًا، من أجل زملائه، فالحارس لن يتمكن من اللعب قبل يناير، وبخطوته هذه سيسمح بتسجيل جوان غارسيا، وهو ما يصب في مصلحة المجموعة التي يمثلها بصفته قائدًا للفريق، وقد لعب تدخل بعض زملائه دورًا مهمًا في هذا القرار.

لابورتا يجتمع مع شتيغن في منزله

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد إصدار تير شتيغن بيانه، دخل الرئيس خوان لابورتا على الخط، وبنفس الحزم والسرعة التي اتخذ بها، يوم الاثنين الماضي، قرار تكليف الدائرة القانونية في النادي بفتح ملف تأديبي ضد الحارس الألماني، توجّه لابورتا إلى منزل تير شتيغن.

وأردف التقرير: "حافظ الطرفان على صراحة في الحديث، وتطرقا إلى كل ما جرى خلال الأشهر الأخيرة، تاركين ملف المستقبل لوقت لاحق، لكنهما أعلنا المصالحة، وقرر لابورتا إغلاق الملف التأديبي نهائيًا، وإعادة شارة القيادة لتير شتيغن، التي كان قد فقدها مؤقتًا قبل يوم واحد فقط".

إرسال التقرير الطبي

الخطوة التالية، بعد اتفاق الطرفين، كانت إرسال التقرير الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني، وهو ما تم اليوم السبت، وستقوم اللجنة الطبية التابعة للرابطة بدراسته، وإذا أقرت بأن فترة غياب تير شتيغن تبلغ خمسة أشهر، فسيكون بمقدور برشلونة استخدام 80% من راتبه لتسجيل جوان غارسيا، أما إذا حُددت المدة بأربعة أشهر، وهو الاحتمال الأرجح، فسيتمكن النادي من استخدام 50% من ذلك الـ80%.

ومن المتوقع صدور القرار مطلع الأسبوع، ما قد يتيح تسجيل الحارس الكتالوني فورًا، ليكون جاهزًا للمشاركة يوم السبت في افتتاح برشلونة لمشواره في الدوري أمام ريال مايوركا.

خطاب الجماهير

وشدد التقرير "الفصل التالي من القصة سيكون، يوم الأحد، فقبل خوض مباراة كأس جوان غامبر أمام كومو، ستجري مراسم تقديم قائمة الفريق، وستكون الأنظار على رد فعل الجماهير تجاه الحارس الألماني، وكذلك ما إذا كان سيلقي خطابًا أمام المشجعين بصفته قائد الفريق، وأيضًا رد فعل الحاضرين في ملعب يوهان كرويف".

واختتم: "كان من المقرر أن يلقي الخطاب رونالد أراوخو، لكن الآن يفترض أن يقوم به تير شتيغن، غير أن الأمر ليس محسومًا في هذه اللحظة، خاصةً أن الحارس لا يزال مصابًا".