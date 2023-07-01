شوبير يسخر من خالد الغندور بسبب مفاوضات إمام عاشور والأهلي
سخر الإعلامي المصري أحمد شوبير، من نظيره خالد الغندور بسبب منشور الأخير حول إتمام النادي الأهلي اتفاقه للتعاقد مع الدولي المصري إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي.
ويتواجد عاشور في مصر، حيث يخوض فترة تأهيل بعد إصابة تعرض لها مع ميتلاند.
وانتقال إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بصفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.
وتردد أن اللاعب الشاب غير مرتاح مع ناديه الحالي إذ يرغب في العودة إلى مصر مجددا من خلال الانتقال إلى نادي الزمالك أو أي ناد مصري آخر.
نشر الغندور عبر فيس بوك :"الأهلي أتم اتفاقه مع ميتلاند للتعاقد مع إمام عاشور سنة واحدة إعارة مقابل أكثر من خمسين مليون جنيه مصري "مليون و340 ألف دولار".
وأشار الغندور إلى أن نادي بيراميدز أيضا دخل في تفاوض مع إمام عاشور بعرض يفوق عرض الأهلي.
ورد شوبير المقرب من مجلس إدارة الأهلي عبر صفحاته على فيس بوك وتويتر :"يا رجل، خمسين مليون، وعاوزنا نصدق ـ مع بعض الوجوه الضاحكة".
ويعد إمام عاشور واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية ويبلغ من العمر 24 عاما، وسبق أن كان أحد نجوم الفريق الأبيض خلال الموسمين الماضيين حيث أسهم خلالهما في تحقيق لقب الدوري عامين متتاليين.
ولم يصدر من الأهلي حتى الآن أي رد حول التفاوض مع إمام عاشور.