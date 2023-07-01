شوبير يسخر من خالد الغندور بسبب مفاوضات إمام عاشور والأهلي

وانتقال إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بصفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.

وتردد أن اللاعب الشاب غير مرتاح مع ناديه الحالي إذ يرغب في العودة إلى مصر مجددا من خلال الانتقال إلى نادي الزمالك أو أي ناد مصري آخر.

نشر الغندور عبر فيس بوك :"الأهلي أتم اتفاقه مع ميتلاند للتعاقد مع إمام عاشور سنة واحدة إعارة مقابل أكثر من خمسين مليون جنيه مصري "مليون و340 ألف دولار".

وأشار الغندور إلى أن نادي بيراميدز أيضا دخل في تفاوض مع إمام عاشور بعرض يفوق عرض الأهلي.