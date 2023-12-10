رئيس الأهلي السعودي يحسم مصير المدرب وينتقد التحكيم (فيديو)
كشف خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السعودي، مصير الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، خاصة بعد تعادل الفريق مع الرائد، مساء السبت، في دوري روشن.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت احتساب 15 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع في شوطها الثاني، بسبب توقف اللقاء لوجود أزمة في تقنية حكم الفيديو.
وقال العيسى في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "المدرب مستمر حتى نهاية الموسم واللاعبون المتواجدون أيضًا مستمرون، والأمور الفنية ليس لها مجال للطرح في الإعلام، والجمهور سيجد ما يسره، تمنيت فقط أن نأخذ حقنا العادل داخل أرض الملعب".
كما وجَّه العيسى انتقادات للتحكيم، قائلًا: "لو كان التحكيم صحيحًا أمام النصر، المفروض الـ3 نقاط تحسب لنا، وأمام الهلال أيضًا في آخر الدقائق خسرنا المباراة، الأهلي مرشح لكل البطولات التي ينافس بها، قدَّر الله وما شاء فعل في بطولة الكأس ولكنا نقدم أداءً ممتازًا أمام كل الأندية".
وأردف: "للمرة الثانية أنا أرفض انتقاد اللاعبين، النجوم يقدمون أداءً جيدًا ومتصاعدًا وأي مشكلة تناقش داخليًّا".
واستطرد: "الصمت عن حقوق الأهلي غير صحيح نحن ابتعدنا عن التصريحات والجدل، ولكن ما حدث من حكم المباراة ضد الرائد يجعلنا نتحدث، أنا موجود للحفاظ على حقوق الأهلي وسيكون لنا تصعيد قانوني آخر في هذا الشأن".
بهذا التعادل، وصل النادي الأهلي للنقطة 31 من 16 مباراة لعبها، إذ فاز في 9 وتعادل في 4 وخسر 3.
بينما بات الرائد برصيد 13 نقطة في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري السعودي من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 والخسارة 9 مرات.