رئيس الأهلي السعودي يحسم مصير المدرب وينتقد التحكيم (فيديو)

كشف خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السعودي، مصير الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، خاصة بعد تعادل الفريق مع الرائد، مساء السبت، في دوري روشن.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت احتساب 15 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع في شوطها الثاني، بسبب توقف اللقاء لوجود أزمة في تقنية حكم الفيديو.

وقال العيسى في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "المدرب مستمر حتى نهاية الموسم واللاعبون المتواجدون أيضًا مستمرون، والأمور الفنية ليس لها مجال للطرح في الإعلام، والجمهور سيجد ما يسره، تمنيت فقط أن نأخذ حقنا العادل داخل أرض الملعب".