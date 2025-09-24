بصقر ومقاطع فيديو.. زوجة نجم النصر تحتفل باليوم الوطني السعودي (شاهد)

وجهت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة بيانكا أنشيتا، زوجة جناح النصر السعودي أنغيلو غابرييل، رسالة إلى الجماهير بمناسبة اليوم الوطني للسعودية.

أخبار ذات علاقة أكبر مكاسب النصر السعودي بعد الفوز على جدة برباعية (فيديو)

اللاعب البرازيلي الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، انضم إلى النصر الموسم الماضي قادمًا من تشيلسي.

بينما تبلغ بيانكا من العمر 30 عامًا، وتُعد واحدة من أبرز المؤثرات في أمريكا الجنوبية، بفضل حضورها الإعلامي وعلاقاتها مع مشاهير عالميين.

واحتفل الثنائي بزواجهما رسميًا خلال الصيف الماضي.

أخبار ذات علاقة الصفقة الأقوى.. كم عدد مساهمات جواو فيليكس مع النصر السعودي؟

رسالة للسعودية

نشرت بيانكا أنشيتا صورة لها على حسابها في إنستغرام، وخلفها علم المملكة، وعلى يدها صقر.

وكتب بيانكا أنشيتا على الصورة قائلة: "أحبك يا السعودية".

كما نشرت مقاطع فيديو التقطتها من شوارع المملكة، احتفالا باليوم الوطني السعودي.