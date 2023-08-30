فيديو مسرب يكشف مزاح روبياليس وجيني هيرموسو بشأن "أزمة القبلة" (شاهد)
كشفت تقارير صحفية عن فيديو تم تسريبه وأرسله لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" من أجل الدفاع عن نفسه ضد اتهامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها دون التراضي بين الطرفين، وذلك خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2023 للسيدات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض يوم السبت الماضي الإيقاف المؤقت لمدة 90 يومًا على روبياليس بسبب ما حدث.
ووفقًا لما نشره موقع "lnstantFoot" عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، فهناك لقطات تم تسريبها لجيني هيرموسو وزملائها، مباشرة بعد نهائي البطولة خلال تواجدهم في حافلة الفريق، وهم يمزحون مع لويس روبياليس نفسه بشأن القبلة، وظهر هذا واضحًا في هاتف كانت تنظر إليه".
وأشار الموقع إلى أن "لويس روبياليس أرسل بالفعل مقاطع الفيديو هذه إلى فيفا للدفاع عن نفسه والتأكيد على موافقتها بشأن القبلة".
وتوجت إسبانيا بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها عقب الفوز على إنجلترا 1 - صفر في المباراة النهائية يوم الـ20 من أغسطس الجاري، لكن الانتقادات الحادة التي أثارتها "قبلة روبياليس" ألقت بظلالها على الإنجاز.
فيما قالت هيرموسو في البداية إنها لم تكن تحب ذلك، ثم نشر الاتحاد الإسباني بيانًا تضمن تصريحات لها، قللت خلالها من شأن الأمر.
وبعدها نفت اللاعبة أن القبلة كانت بالتراضي، لتستمر موجة الانتقادات الحادة ضد روبياليس.
أما روبياليس فسخر في البداية من حالة الجدل بشأن القبلة، لكنه اعتذر بعدها، ثم غير موقفه مجددًا خلال اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني عقد يوم الجمعة الماضي.
كما بدأت والدة روبياليس احتجاجًا على ما وصفته بالهجوم اللاإنساني على ابنها، حيث ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن وكالة الأنباء الإسبانية أن أنجيليس بيجار، وشقيقتها حبستا أنفسهما داخل كنيسة في مسقط رأس رئيس الاتحاد الإسباني في موتريل بجنوب إسبانيا، حيث تخططان للإضراب عن الطعام.
كما أعلن المدعي العام الإسباني، يوم الاثنين، أنه سيفتح تحقيقًا أوليًّا في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن ما حدث.
وفي حال تم فتح إجراء، يجوز للمجلس الأعلى للرياضة وهو هيئة حكومية، بعد ذلك إيقاف روبياليس حتى يتم إصدار حكم بالقضية.