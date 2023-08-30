فيديو مسرب يكشف مزاح روبياليس وجيني هيرموسو بشأن "أزمة القبلة" (شاهد)

كشفت تقارير صحفية عن فيديو تم تسريبه وأرسله لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" من أجل الدفاع عن نفسه ضد اتهامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها دون التراضي بين الطرفين، وذلك خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2023 للسيدات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض يوم السبت الماضي الإيقاف المؤقت لمدة 90 يومًا على روبياليس بسبب ما حدث.

ووفقًا لما نشره موقع "lnstantFoot" عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، فهناك لقطات تم تسريبها لجيني هيرموسو وزملائها، مباشرة بعد نهائي البطولة خلال تواجدهم في حافلة الفريق، وهم يمزحون مع لويس روبياليس نفسه بشأن القبلة، وظهر هذا واضحًا في هاتف كانت تنظر إليه".