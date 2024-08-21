وافق فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي على ارتداء قميص نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تقريرًا قالت فيه إن كييزا أعطى موافقة نهائية لمسؤولي برشلونة، للحضور إلى "سبوتيفاي كامب نو" هذا الصيف.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "أحرز برشلونة تقدمًا هائلًا في المفاوضات مع كييزا، بعد أن حصل بالفعل على موافقة اللاعب ومحيطه على القدوم إلى إسبانيا".

وأضافت: "وضع اللاعب العروض جميعها التي تلقاها على الطاولة، وقرر إعطاء الأولوية لفرصة اللعب بقميص البلوغرانا".

وقد تكون هذه الرغبة هي مفتاح برشلونة للضغط على يوفنتوس، للموافقة على بيع اللاعب، خاصة أن سعره في متناول إدارة لابورتا.

وتابعت الصحيفة: "يدرك كييزا ومحيطه الصعوبة التي يواجهها برشلونة في تسجيل اللاعبين، وأظهروا استعدادهم للمساعدة في هذه المفاوضات".

وأوضحت: "يحصل الجناح على نحو ستة ملايين يورو صاف في يوفنتوس، لكنه سيكون على استعداد لخفض راتبه إلى 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد طالما أن برشلونة يضمن له عقدًا للمواسم الثلاثة المقبلة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الكرة الآن في ملعب برشلونة، الذي سيتعين عليه إنهاء المهمة من خلال التفاوض مع يوفنتوس، النادي الذي يريد التخلص من اللاعب، ولكنه يريد الحصول على أقصى عائد ممكن من بيعه.

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ويبلغ كييزا 26 عامًا، وبدأ مشواره مع نادي فيورنتينا خلال الفترة بين 2016 إلى 2020 قبل رحيله إلى يوفنتوس منذ 4 أعوام.

وأسهم كييزا خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس في تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وتوج الجناح الموهوب مع يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا مرتين بجانب كأس السوبر الإيطالي مرة.

وخاض كييزا 51 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وسجل 7 أهداف، وفاز بلقب كأس أوروبا "2020" مع الأزوري.