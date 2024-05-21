سخروا منه فمنحهم الدرس الأقسى.. هكذا رد غوارديولا على ضحكات الإنجليز

حقق المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقب الرابع على التوالي له في الدوري الإنجليزي برفقة مانشستر سيتي قبل ساعات، وبصَم على تاريخ البطولة كما لم يفعل أي مدرب من قبل.

غوارديولا جاء غريبًا قبل سنوات إلى إنجلترا، فلم يلق إلا السخرية وتعالت عليه ضحكات الإنجليز في وجود أسماء قوية للغاية بالدوري، مثل: جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي ويورجن كلوب وآرسين فينغر وغيرهم.

لكن غوارديولا لم يهتم بكل ذلك، فقط ركز في عمله وطور من فريقه سواء بالكثير من الأموال أو بالعمل اليومي ورد على الجميع بخير سبيل.