"فورمولا 1" تعلن عن 6 سباقات سرعة خلال موسم 2025

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عن إقامة 6 سباقات سرعة مجددًا في الموسم المقبل، على أن تحل بلجيكا محل النمسا في التغيير الوحيد عن جدول العام 2024.

ونظمت النمسا سباقات السرعة على حلبة رد بول في سبيلبرغ على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكنها ستعود، الآن، إلى تنظيم سباق الجائزة الكبرى التقليدي.

وستكون سباقات السرعة الخمسة الأخرى في شنغهاي في 21-23 مارس/ آذار، وميامي من الثاني للرابع من مايو/ أيار، وأوستن في 17-19 أكتوبر/ تشرين الأول، وساو باولو وقطر بين السابع والتاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني و28-30 من الشهر ذاته.

وستقام جائزة بلجيكا الكبرى، التي شهدت إقامة سباق سرعة لآخر مرة في 2023، بين يومي 25 و27 يوليو/ تموز.

وباتت جائزة البرازيل الكبرى في إنترلاغوس في ساو باولو تتضمن سباق سرعة، والذي يمتد مسافة 100 كيلومتر، يوم السبت، ويقدم نقاطًا للثمانية الأوائل قبل السباق الرئيس، يوم الأحد، منذ بدء العمل بالنظام الجديد العام 2021.

وغيَّر المنظمون الجدول، هذا العام، لتكون التجارب التأهيلية لسباق السرعة يوم الجمعة، على أن يقام سباق السرعة، صباح السبت، قبل التجارب التأهيلية للجائزة الكبرى.

وتشهد 3 من آخر 6 جولات هذا الموسم سباقات سرعة.

وينطلق موسم 2025 في أستراليا بين يومي 14 و16 مارس/ آذار.