مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر السعودي ضد ريو آفي البرتغالي

يخوض فريق النصر السعودي، بقيادة كريستيانو رونالدو، مواجهة ودية مساء اليوم الخميس، أمام نظيره ريو آفي البرتغالي، في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الكروي 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الصيفي للفريق، الذي يشرف عليه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، حيث يسعى إلى تقييم مستوى اللاعبين وضبط التفاصيل التكتيكية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويخوض النصر هذه المواجهة بعد أيام قليلة من ودية سانت يوهان النمساوي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 5-2، في غياب رونالدو، بينما عاد النجم البرتغالي ليقود فريقه في المباراة الودية الثانية أمام تولوز الفرنسي، مسجّلًا هدفًا ومُساهمًا في تحقيق الفوز.

وبعد انتهاء المعسكر التحضيري الحالي، يتوجه النصر إلى هونغ كونغ للمشاركة في منافسات كأس السوبر السعودي، حيث سيواجه في نصف النهائي فريق الاتحاد، حامل لقبَي الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة النصر السعودي ضد ريو آفي البرتغالي خلال السطور القادمة:

تشكيل النصر

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 3: أول ظهور للنصر من خلال تسديدة أطلقها رونالدو مرت بجوار القائم.

الدقيقة 11: تسديدة رائعة من رونالدو، يبعدها حارس الفريق البرتغالي.

الدقيقة 15: الهدف الأول للنصر أحرز محمد سيماكان، بصناعة جواو فيليكس.

الدقيقة 22: تسديدة من جواو فيليكس، ولكن يستمر حارس الفريق البرتغالي في التألق ويتصدى لها.