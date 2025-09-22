ماذا حققت أندية ليبيا في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟

تستعد أربعة أندية من الدوري الليبي لخوض مباريات الإياب من الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وذلك نهاية الأسبوع الجاري من أجل العبور للدور الثاني والأخير قبل دور المجموعات.

وبدأت أندية الأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي والهلال بنغازي وصيفه، والاتحاد والأخضر، صاحبي المركزين الثالث والرابع في الموسم الماضي، مشاركتها في المسابقتين الإفريقيتين من أجل الظهور مجددا في الواجهة القارية بعد الفشل في ذلك في موسم 2024 ـ 2025.

ولم يبلغ أي ناد في ليبيا دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للعام الماضي، إذ غادرت أندية النصر وأهلي بنغازي في المسابقة الأولى والأخضر ووالأهلي طرابلس في الثانية السباق بشكل مبكر.

وحقق فريقا الأهلي طرابلس والهلال بنغازي نتائج مطمئنة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا ليمهدا الطريق نحو الدور الثاني، في خطوة قبل أخيرة لخوض المجموعات.

الأهلي طرابلس تعادل مع نادي دادجي البنيني (0ـ 0) في توغو مساء الجمعة، ويكفيه الفوز على منافسه يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب طرابلس الدولي دون حضور الجمهور.

أما الهلال بنغازي فقد حقق الفوز في أول مشاركة في تاريخه في النسخة الحديثة من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الهلال تحت قيادة مدربه التونسي محمد المكشر على نادي حوريا كوناكري الغيني (1 ـ0) في بنغازي بفضل هدف أشرف المغاشي.

وتقام مباراة الإياب في غينيا يوم السبت المقبل 27 سبتمبر الجاري.

أما في كأس الكونفدرالية الإفريقية، فقد تعادل نادي الاتحاد طرابلس مع فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي دون أهداف ليقطع خطوة نحو الدور الثاني في حال فوزه بأية نتيجة في الإياب المقرر إقامته الأحد المقبل في طرابلس.

ومن جانبه، تلقى نادي الأخضر، في الدور الأول من كأس الكونفدرالية الخسارة الوحيدة للأندية الليبية في مسابقات إفريقيا، عندما انهزم أمام نادي الشعلة من بوركينا فاسو (2 ـ1).

ويتطلع الأخضر للفوز هذا الأسبوع في بنغازي من أجل المرور للدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية.