يبدو أن أولمبياد باريس 2024 ما زالت تفاجئ متابعيها باللقطات الغريبة والمثيرة، وكان آخر هذه الأحداث الملتقطة ظهور حوت ضخم في أثناء خوض منافسات لعبة ركوب الأمواج.

ووفقا لما ذكره موقع "france24"، فإنه "بينما كانت الأنظار كلها تتجه نحو المحيط خلال اليوم الأخير من منافسات ركوب الأمواج في أولمبياد باريس بتاهيتي، بعد ظهر الاثنين، ظهر ضيف مفاجئ، وهو حوت".

وأضاف التقرير: "بينما كانت البرازيلية تاتيانا ويستون ويب وبريسا هينيسي من كوستاريكا تواجهان بعضهما البعض في نصف النهائي، قفز حوت ضخم فوق الماء على مسافة آمنة من المتسابقتين، ومنح المتابعين والمصورين لحظة ستظل خالدة للأجيال المقبلة".

وأوضح التقرير أنه من غير المألوف أن تظهر بعض الحيوانات مثل الطيور وحتى أسماك القرش خلال مسابقات ركوب الأمواج حول العالم.

وتقام مسابقة ركوب الأمواج هذا العام في تاهيتي على بعد نحو 16 ألف كيلومتر من المدينة المضيفة باريس، إذ تتجمع الحيتان حول الجزر خلال موسم التزاوج والولادة والهجرة.

وتوجت الأمريكية كارولاين ماركس بالميدالية الذهبية في ركوب الأمواج للسيدات بفوزها على البرازيلية تاتيانا ويستون ويب، في حين نالت الفرنسية يوهان ديفاي الميدالية البرونزية.

وفي فئة الرجال، أحرز الفرنسي كولي فاست ذهبية المسابقة اليوم الثلاثاء بفوزه على الأسترالي جاك روبنسون.

يذكر أن رياضة ركوب الأمواج دخلت إلى الألعاب الأولمبية في النسخة الأخيرة بدورة طوكيو 2021.