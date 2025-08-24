هل سخر ثيو هيرنانديز من خسارة ميلان؟

افتتح فريق ميلان مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بهزيمة مباغتة على أرضه أمام كريمونينزي بنتيجة 1-2 أمس السبت.

وأشعل اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم الهلال السعودي، الجدل بتعليق مفاجئ عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

أخبار ذات علاقة بمشاركة مودريتش.. بداية صادمة لميلان في الدوري الإيطالي (فيديو)

ونشر هيرنانديز صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" وهو يرفع إصبع الإبهام مع رمز تعبيري بالغمزة بعد دقائق من نهاية لقاء ميلان ضد كريمونينزي.

وفسَّر المتابعون صورة نجم الهلال السعودي بأنها ساخرة من هزيمة فريقه السابق في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي، خاصة أنه واجه انتقادات قوية خلال فترة لعبه مع ميلان، وتحديداً في الموسم الماضي.

ولعب النجم، صاحب الـ 27 عاماً، مع ميلان، خلال الفترة بين 2019 إلى 2025، بعد انضمامه قادماً من ريال مدريد الإسباني.

ورحل الظهير الأيسر الفرنسي عن صفوف ميلان في الانتقالات الصيفية الجارية ليخوض تجربة مختلفة خارج حدود أوروبا بقميص الهلال السعودي.

وكان ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان، قد عبَّر عن استيائه الشديد لخسارة فريقه في افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي، موضحاً أن ميلان دفع ثمن الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الهزيمة.

وأشار إلى أن المباراة الأولى دائماً تكون صعبة ومعقدة، خاصة أن الجاهزية البدنية لا تكون في أفضل صورة موضحاً أنه ليس مقبولاً استقبال هدفين في كل مباراة.

وطالب أليغري لاعبيه بتحمل المسؤولية في المباريات المقبلة، مؤكداً أن الخسارة أمام كريمونينزي كانت مؤلمة.