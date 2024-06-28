المنستيري يحرز لقب الدوري التونسي لكرة السلة على حساب الإفريقي

أحرز الإتحاد المنستيري لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة السلة بعد فوزه مساء الخميس على ضيفه النادي الافريقي بنتيجة 78-58 في المباراة الخامسة والفاصلة بين الفريقين لتحديد بطل تونس لموسم 2023 ـ 2024.

وكان الفريقان التقيا في الدور النهائي لمسابقة الدوري في 4 مباريات سابقة لم تكن كافية لحسم اللقب بعد فوز كل طرف في مباراتين اثنتين ليقع الاحتكام لمباراة خامسة وفاصلة انتهت بفوز المنستيري وتتويجه باللقب التاسع في تاريخه في رياضة الكرة البرتقالية.