يخوض الهلال السعودي مواجهة ودية جديدة ، اليوم الجمعة ، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

وانتظم لاعبو الهلال في معسكر مغلق بدولة النمسا تحضيرًا لخوض ارتباطات الموسم المقبل بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

ويلتقي الهلال منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في تجربة ودية جديدة لحامل لقب الدوري السعودي.

وتُوج صن داونز بلقب دوري أبطال أفريقيا، العام 2016، تحت قيادة مدربه الأسبق بيتسو موسيماني الذي تولّى تدريب الأهلي السعودي بعد ذلك.

وفاز أيضًا الفريق الجنوب أفريقي بلقب بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى خلال العام الماضي تحت قيادة المدرب رولاني موكوينا الذي يقود الوداد المغربي حاليًا.

وتقام المباراة على ملعب " فالستاديون وستندورف" في دولة النمسا عند الساعة 5:30 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة "STC TV" بصوت المعلق راشد الدوسري.

وخاض الهلال مباراتين وديتين على هامش معسكره المقام، حاليًا، في النمسا قبل لقاء صن داونز.

وتغلب الفريق السعودي على فينير نيوستادت النمساوي بنتيجة 6-0 في المواجهة الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وفاز الهلال على العربي القطري بنتيجة 2-0، يوم الاثنين الماضي ، وسجل الثنائية ميشيل ديلغادو وناصر الدوسري.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أيضًا ضد كومو وأودينيزي الناشطين في الدوري الإيطالي قبل افتتاح منافسات الموسم الجديد بخوض بطولة كأس السوبر السعودي.