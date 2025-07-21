بعد طرد أوتافيو.. النصر السعودي ينقض على لاعب خط وسط خارق

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة النصر السعودي وضعت على طاولتها الدخول في مفاوضات مع أحد نجوم باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي، بعد اتخاذ قرار رسمي من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بالاستغناء عن خدمات مواطنه أوتافيو.

وكان جيسوس قد استبعد أوتافيو من معسكر الفريق الحالي في النمسا لأسباب فنية؛ ما زاد من احتمالات رحيله عن الدوري السعودي خلال الميركاتو الحالي.

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أوتافيو كان انضم إلى النصر في أغسطس 2023 قادما من بورتو البرتغالي، وخاض مع الفريق 84 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ووفقا لما ذكرته منصة "KrrishFT"، المختصة بأخبار انتقالات اللاعبين، فإن إدارة النصر تستعد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، الإسباني فابيان رويز.

وبات فابيان رويز هدفا للعديد من الأندية الكبرى، بعد تألقه مع باريس سان جيرمان، المتوج بثلاثية الدوري الفرنسي والكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير، فإن "النصر بدأ خطوات فعلية لإقناع لاعب الوسط الإسباني بالانضمام للعالمي؛ إذ يُعد الهدف الأول للنادي لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الجارية".

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وأضاف: "حتى الآن، لم يتضح موقف رويز من فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، ومع ذلك، فإن النصر لديه عرض مهم جاهز على أمل إغرائه بالانضمام".

وأشار التقرير إلى أن "النصر يجهز عقدا لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى يونيو 2028، براتب أسبوعي يبلغ نحو 400 ألف يورو، أي ما يقارب أربعة أضعاف راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان".

وواصل: "حتى الآن، لا توجد مفاوضات مباشرة بين باريس سان جيرمان والنصر بشأن الصفقة؛ إذ يعتزم النصر بدء المحادثات الرسمية فقط في حال توصل إلى اتفاق شخصي مع اللاعب".

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ويستعد النصر لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لضم رويز، في حال الاتفاق معه على الشروط الشخصية، علماً بأن اللاعب الإسباني أكمل عامه الـ29 مؤخرا، ويتبقى أقل من عامين في عقده مع باريس سان جيرمان.

من جهته، يرغب المدرب لويس إنريكي في الإبقاء على فابيان رويز داخل أسوار النادي الفرنسي، نظرا لتقديره الكبير لأدائه داخل الملعب وخارجه، ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان لن يمانع بيعه في حال طلب اللاعب الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقدّم فابيان رويز موسماً مميزاً بقميص باريس سان جيرمان، حيث خاض 61 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11؛ ما جعله عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق الباريسي.