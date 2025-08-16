نقطة الضوء الوحيدة.. ماذا قدم خوان ألفينا في أول مباراة مع الزمالك؟ (فيديو)

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم الظهور الأول للاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع الفريق الأبيض.

وتعادل الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب دون أهداف في إستاد القاهرة في الجولة الثانية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، محتلًّا المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري.

وانضم ألفينا إلى الزمالك قادمًا من أوليكساندريا الأوكراني في فترة الانتقالات الصيفية.

ماذا قدم ألفينا؟

كان اللاعب البرازيلي بمثابة نقطة الضوء الوحيدة في مباراة المقاولون العرب، بعد أن أظهر موهبته بعدة لمسات في اللقاء.

وشارك ألفينا بديلاً في مباراة المقاولون على حساب الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وبحسب موقع "سوفا سكور"، فإن ألفينا نال تقييماً بدرجة 7 خلال 32 دقيقة من اللعب مع الزمالك.

ألفينا وجّه تسديدة تجاه مرمى المقاولون بجانب تصويبة أخرى اعترضها الدفاع، بينما راوغ 3 مرات بنجاح من أصل 4 ولمس الكرة 15 مرة.

ومرر ألفينا الكرة 3 مرات بنجاح تام، وفاز بخمس صراعات ثنائية من أصل 6.