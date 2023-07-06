رسميًّا.. الطيران العماني يوقع اتفاقية رعاية مع تشيلسي

وشارك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد في مراسم الإعلان عن الشراكة.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني عبدالعزيز الرئيسي: "هذا التعاون رفيع المستوى يسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية، ويروج لها في جميع أنحاء العالم وأمام قاعدة جماهير تشيلسي الواسعة التي يفوق عددها أكثر من 135 مليونًا".