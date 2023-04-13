من هو دينكو جيليشيتش مدرب نادي النصر السعودي المؤقت؟
قرر نادي النصر السعودي تكليف الكرواتي دينكو جيليشيتش، بإدارة الفريق الأول لكرة القدم "مؤقتًا" بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
وأعلنت إدارة نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، إنهاء التعاقد رسميًا مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا.
وأكدت إدارة النصر في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، أنها تتمنى التوفيق للمدرب الفرنسي خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مع الفريق.
ويستأنف الفريق، مساء اليوم الخميس، تدريباته، بعد إجازة يومين أقرّها الفرنسي في آخر قرارٍ قبل إبعاده.
ويقود الكرواتي دينكو جيليشيتش، المدرب المؤقت تدريبات "العالمي" على ملعب النادي، استعدادًا لموجهة "الديربي" أمام الهلال.
وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قررت إدارة نادي النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية في النادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق مع العالمي بإذن الله".
ويبدأ جيليشيتش التحضير لمواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، في "ديربي" الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط حلف الاتحاد متصدر الترتيب.
من هو دينكو جيليشيتش؟
يُعرف عن دينكو جيليشيتش أنه مختص بتدريب الفئات السنية الصغيرة، حيث درّب منتخب كرواتيا تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 2011 وحتى العام 2013، إضافة إلى قيادته منتخب كرواتيا تحت 20 عامًا، ومنتخب تحت 18 عامًا في نفس الفترة الزمنية.
وأدار جيليشيتش المنتخبين في تلك الفترة، خلال 20 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، مع 3 هزائم و7 تعادلات.
وعقب تلك التجربة تولّى يليتشيتش قيادة فريق دينامو زغرب الكرواتي تحت 19 عامًا، ثم تولّى منصب مدير أكاديمية نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني خلال العام 2017.
وانتقل يليتشيتش بقيادة الفرق الأكبر سنًا للمرة الأولى، وكان من خلال فريق يزاد الإيراني موسم 2014-2015.
وانتقل يليتشيتش سريعًا لتدريب فريق نوفيجراد الكرواتي منذ العام 2015 وحتى 2017، ثم فريق روديش الكرواتي في تجربتين عامي 2018 و2020.
واختتم يليتشيتش مشواره مع فريقكوستوسيا الكرواتي العام 2021، ليرحل سريعًا لسوء النتائج بعد 11 مباراة فقط، ثم تولّى تدريب فئات الشباب بنادي النصر السعودي.
أرقام دينكو يليتشيتش
أدار دينكو يليتشيتش 116 مباراة في مسيرته التدربية، حقق خلالها 45 فوزًا، مع خسارة 40 مباراة، إضافة إلى 31 تعادلًا.
وسجلت الأندية والمنتخبات التي دربها جيليشيتش 143 هدفًا مقابل استقبال 126، ولم يحقق جيليشيتش أي بطولة أو لقب على مستوى فرق الدرجة الأولى