من هو دينكو جيليشيتش مدرب نادي النصر السعودي المؤقت؟

ويستأنف الفريق، مساء اليوم الخميس، تدريباته، بعد إجازة يومين أقرّها الفرنسي في آخر قرارٍ قبل إبعاده.

ويقود الكرواتي دينكو جيليشيتش، المدرب المؤقت تدريبات "العالمي" على ملعب النادي، استعدادًا لموجهة "الديربي" أمام الهلال.

وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قررت إدارة نادي النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية في النادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق مع العالمي بإذن الله".

ويبدأ جيليشيتش التحضير لمواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، في "ديربي" الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط حلف الاتحاد متصدر الترتيب.