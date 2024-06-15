فليك يأمر باصطحاب "جوهرة برشلونة" إلى الموسم التحضيري
كشفت تقارير صحفية أن الألماني هانزي فليك، المدرب الجديد لنادي برشلونة، قرر منح اللاعب الشاب نوح درويش فرصة ذهبية، إذ سيصطحبه معه في المعسكر التحضيري للفريق قبل بداية الموسم الجديد.
ويلعب درويش، البالغ 17 عامًا، في فريق الرديف لنادي برشلونة، ويستطيع اللعب في خط الوسط وكجناح أيمن.
وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه لا يزال يتعين على فليك الانتظار حتى يبدأ الاستعدادات مع فريقه، وبسبب بطولة أمم أوروبا 2024، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن من تدريب جميع لاعبيه الجدد للمرة الأولى، ولكن على الرغم من وجود كثير من اللاعبين المشاركين في يورو 2024، لا يزال لدى فليك بعض اللاعبين الجيدين في برشلونة في الوقت الحالي.
وأضاف التقرير: "أحد هؤلاء اللاعبين هو نوح درويش، إذ يُعد لاعب منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا موهبة كبيرة، وانتقل إلى برشلونة من فرايبورغ في الموسم الماضي، وكان يلعب حتى الآن مع الفريق الثاني لبرشلونة، ولكن هذا الوضع قد يتغير الفترة المقبلة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "فليك قرر تصعيد نوح درويش إلى الفريق الأول، على الأقل خلال فترة الاستعدادات، إذ أبدى المدرب إعجابه بموهبته، حيث يعرفه من خلال منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا".
وقد حضر فليك تدريبات الفريق الثاني لبرشلونة، يوم الخميس الماضي، واتخذ بعدها قرارًا بتصعيد درويش إلى الفريق الأول.
وتابع التقرير: "سيتم تحديد ما إذا كان اللاعب الشاب سيستمر مع الفريق الأول بعد الصيف في نهاية فترة الاستعدادات، ومن العوامل التي تصب في مصلحته أن فليك معروف بدعمه للمواهب الشابة ومنحهم الفرصة، كما أن معرفة فليك السابقة بدرويش وإعجابه به قد تساعد اللاعب الشاب أيضًا".
وسيسافر برشلونة إلى الولايات المتحدة في أواخر يوليو، كما فعل في العام الماضي، لخوض ثلاث مباريات ودية.
وولد نوح درويش في سبتمبر 2006، لوالد فرنسي ووالدة عراقية، ونشأ وترعرع في ألمانيا، وبدأ مسيرته مع نادي فرايبورغ، واستمر حتى وصل إلى منتخب ألمانيا للشباب.
وتألق درويش مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، في بطولة أوروبا للشباب في شهر يونيو الماضي، ليخطف الأنظار ويصبح واحدًا من أهم الأهداف للأندية الأوروبية.
ويستطيع درويش اللعب في مركز صانع الألعاب، والجناح الأيمن، وفي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا تمكن من تسجيل هدفين وصنع أربعة، في البطولة التي فاز فيها منتخب بلاده.