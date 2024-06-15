فليك يأمر باصطحاب "جوهرة برشلونة" إلى الموسم التحضيري

كشفت تقارير صحفية أن الألماني هانزي فليك، المدرب الجديد لنادي برشلونة، قرر منح اللاعب الشاب نوح درويش فرصة ذهبية، إذ سيصطحبه معه في المعسكر التحضيري للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويلعب درويش، البالغ 17 عامًا، في فريق الرديف لنادي برشلونة، ويستطيع اللعب في خط الوسط وكجناح أيمن.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه لا يزال يتعين على فليك الانتظار حتى يبدأ الاستعدادات مع فريقه، وبسبب بطولة أمم أوروبا 2024، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن من تدريب جميع لاعبيه الجدد للمرة الأولى، ولكن على الرغم من وجود كثير من اللاعبين المشاركين في يورو 2024، لا يزال لدى فليك بعض اللاعبين الجيدين في برشلونة في الوقت الحالي.