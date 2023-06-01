"لا أريدها".. مورينيو يمنح ميداليته لأحد مشجعي روما (فيديو)

مستقبله

وتعني الهزيمة أن روما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك أثارت الخسارة تساؤلات حول ما إذا كان المدرب البالغ عمره 60 عامًا سيبقى في العاصمة الإيطالية بعد أن ارتبط بالانتقال لتدريب باريس سان جيرمان.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا "يجب أن أقاتل من أجل هؤلاء اللاعبين، وبالتالي لا أقول بموضوعية إنني سأبقى.

"تحدثت مع مسؤولي النادي في ديسمبر عندما تلقيت عرضًا من المنتخب البرتغالي. لم يكن لدي أي اتصال مع أي شخص آخر منذ ذلك الحين. يتبقى عام في عقدي مع النادي وهذا هو الوضع حاليًّا".

وكانت هذه أول هزيمة لمورينيو في نهائي أوروبي، لكنه قال إنه فخور بأداء فريقه وأقر بأن الموسم كان له أثره.

وأضاف "نحن مرهقون بدنيًّا وذهنيًّا، ونشعر بالوهن والضعف لأننا نعتقد أنها هزيمة غير عادلة شهدت العديد من الأحداث القابلة للنقاش.

"نحن متعبون للغاية لكن نشعر بالفخر. أقول دائمًا إنه يمكنك أن تخسر مباراة كرة قدم، لكن ليس كرامتك أو احترافيتك مطلقًا... لقد خسرت هذه المباراة لكنني أعود إلى روما أكثر فخرًا هذه المرة. قدم اللاعبون كل شيء على الإطلاق هذا الموسم".