منافس جديد للأهلي السعودي في صفقة كيميتش

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي غلطة سراي التركي في مفاوضات قوية لضم جوشوا كيميتش، لاعب وسط نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي يعد هدفًا قويًا للأهلي السعودي من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد كيميتش صاحب الـ 29 عامًا مع بايرن ميونخ في 30 يونيو عام 2025، إذ اعترف الدولي الألماني المطلوب في الأهلي السعودي أن مستقبله لم يُحدد بعد.

ودخلت عدة أندية من أجل الظفر بخدمات اللاعب، أبرزها برشلونة الإسباني، إذ يسعى هانزي فليك المدرب الأسبق لبايرن ميونخ للم الشمل مع كيميتش في برشلونة هذا الموسم.

فيما ذكرت تقارير صحفية تركية، أن "غلطة سراي أصبح مهتمًا بالتعاقد مع كيميتش".