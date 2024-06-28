منتخبان كان يمكن لميسي تمثيلهما في كأس أوروبا
من الصعب للغاية أن نتخيل ليونيل ميسي يمثل فريقًا آخر على المستوى الدولي غير المنتخب الأرجنتيني، فنجم برشلونة السابق تشعر أن اسمه مرتبط فقط براقصي التانغو.
واستمتع ملايين من عشاق كرة القدم حول العالم بالفعل بمشاهدة ميسي يرفع كأس العالم في قطر عام 2022 بعد التفوق على فرنسا.
عقدة عالمية
لفترة ليست بوجيزة من مسيرته الاحترافية، كان ميسي دومًا ما ينعت بالفاشل على المستوى الدولي، حيث لم يحقق أي بطولة كبيرة لمنتخب بلاده.
الأرجنتين في ثلاث سنوات تحت قيادة ليونيل خسرت نهائي كأس العالم وكوبا أمريكا 2015 و2016، وقبلها بعدة أعوام خسرت أيضًا نهائي كوبا أمريكا 2007 لكنه لم يكن القائد وقتها.
خسارة النهائي الدولي الرابع في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني قاده نحو قرار انفعالي وقتها حيث اعتزل كرة القدم الدولية.
لكنه كان اعتزالًا مؤقتًا، حيث عاد بعدها بشهور وقاد منتخب بلاده من جديد للصعود إلى كأس العالم بعد بداية متعثرة في التصفيات.
مسيرة ميسي مع الأرجنتين
لم تتغير مسيرة ميسي كثيرًا على المستوى الدولي بشكل فوري عقب العودة من الاعتزال، فغادر كأس العالم 2018 من دور الـ16 أمام المنتخب الفرنسي، وبعدها بأشهر غادر كوبا أمريكا من نصف النهائي أمام البرازيل في 2019.
لكن الروح كانت مختلفة في هذه المرة فلم ينهزم نفسيًا وقرر القتال وعاد في 2021 وحقق كوبا أمريكا على حساب البرازيل نفسها في ملعب ماراكانا.
ثم بعد أشهر حقق اللقب الأغلى في مسيرته والأكثر انتظارًا، كأس العالم في شتاء قطر 2022 على حساب فرنسا نفسها التي أقصته من كأس العالم 2018.
قرار مفصلي
لو كان ميسي قد أعلن في وقت سابق في مسيرته استعداده لتمثيل منتخب آخر غير الأرجنتين لربما كان قد حقق النجاح الدولي بشكل مبكر للغاية.
كان يمكن للأرجنتيني أن يمثل إسبانيا ويحقق كأس أمم أوروبا وكأس عالم في الفترة ما بين 2008 و2012 ومن يدري ربما كان ليضيف لهم المزيد من البطولات لاحقًا بكل ما امتلكته إسبانيا من نجوم كبار في تلك الحقبة.
فميسي انتقل إلى إسبانيا بينما كان عمره 13 عامًا فقط، وحصل على جواز السفر الإسباني بسبب الفترة التي أمضاها هناك، وحاول بالفعل فيسنتي ديل بوسكي أن يضمه للفريق عن طريق الاتحاد الإسباني، لكن الأرجنتيني أخبرهم برغبته في اللعب لبلده الأصلي.
وقال ديل بوسكي في تصريحات سابقة لصالح "راديو إسبانيا": "الاتحاد قام بكل جهد ممكن حتى يلعب ميسي لإسبانيا، لقد رفض لأنه يحب بلده، وقدومه كان سيفيدنا، فميسي هو ميسي، هناك واحد فقط منه، كان سيكون حلمًا أن أدربه".
عيونه فقط على الأرجنتين
ميسي أكد في أحد الكتب ويدعى: "ميسي: الوطني" حول مسيرته مع الأرجنتين إنه لم يشعر بالإغراء لتمثيل منتخب إسبانيا قط، وقال: "سألوني بشكل غير رسمي إذا ما كنت أريد اللعب لإسبانيا، لكنني قلت دومًا إنني أريد اللعب لمنتخب بلادي، لأنني أحب الأرجنتين وتلك هي الألوان الوحيدة التي أحب أن أرتديها على المستوى الدولي".
وفي نفس السياق قال سيسك فابريغاس، زميل ميسي السابق في برشلونة وصديقه العزيز، إنه يبدو أن القرار الصحيح بالنسبة لليونيل هو اللعب لبلد ميلاده.
وقال فابريغاس: "كان من الممكن أن يكون الأمر رائعًا لو لعب ليو مع منتخب إسبانيا".
وأضاف: "كنا سنفوز بالمزيد من الألقاب، لكنه كان يشعر دائمًا بأنه أرجنتيني للغاية وأعتقد أنه كان القرار الأمثل باللعب لمنتخب بلاده".
اللعب لإيطاليا
كان ميسي أيضًا مؤهلاً للعب لإيطاليا، حيث كان جده الأكبر من هناك، وهو ما كان سيؤهل ليو للحصول على جواز سفر إيطالي.
حيث غادر الجد الأكبر لميسي إيطاليا للانتقال إلى الأرجنتين في أواخر القرن التاسع عشر، لذلك من العدل أن نقول إنه لم يكن هناك أي احتمال حقيقي لانضمام ميسي إلى الأتزوري.
وعلى عكس إسبانيا، لم تكن هناك أي محادثات بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وميسي بشأن اللعب للمنتخب الإيطالي.