منتخبان كان يمكن لميسي تمثيلهما في كأس أوروبا

عقدة عالمية

لفترة ليست بوجيزة من مسيرته الاحترافية، كان ميسي دومًا ما ينعت بالفاشل على المستوى الدولي، حيث لم يحقق أي بطولة كبيرة لمنتخب بلاده.

الأرجنتين في ثلاث سنوات تحت قيادة ليونيل خسرت نهائي كأس العالم وكوبا أمريكا 2015 و2016، وقبلها بعدة أعوام خسرت أيضًا نهائي كوبا أمريكا 2007 لكنه لم يكن القائد وقتها.

خسارة النهائي الدولي الرابع في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني قاده نحو قرار انفعالي وقتها حيث اعتزل كرة القدم الدولية.

لكنه كان اعتزالًا مؤقتًا، حيث عاد بعدها بشهور وقاد منتخب بلاده من جديد للصعود إلى كأس العالم بعد بداية متعثرة في التصفيات.