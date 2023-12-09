احتفال غريب من إسبوزيتو لاعب سامبدوريا مع مدربه أندريا بيرلو (فيديو)

احتفل سيباستيانو إسبوزيتو، لاعب سامبدوريا، بطريقة غريبة وعنيفة مع مدربه أندريا بيرلو، نجم يوفنتوس السابق، بعدما سجل ثنائية لفريقه في شباك ليكو، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ووفقًا للفيديو المتداول للقطة الاحتفال فقد استقبل بيرلو اللاعب ليحتفل معه، ولكن بدا أن إسبوزيتو متحمسا بشكل أكبر حيث أمسك بالمدرب من السترة الخاصة به وأخذ يهزه يمينا ويسار بشكل عنيف، ولكن المدرب تفهم الأمر وعانقه في النهاية.