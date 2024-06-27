بعد السقوط أمام جورجيا.. رونالدو يستعيد ذكريات الإخفاق المونديالي

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله مؤخرًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

رونالدو لم يسجل حتى هذه اللحظة مع المنتخب البرتغالي في تلك البطولة، لتكون أول بطولة كبرى لا يسجل فيها النجم الحالي للنصر، سواء في اليورو أو كأس العالم.

سجل رونالدو السيئ فيما يتعلق بالأهداف لم يكن مشكلة قبل مباراة جورجيا التي خسرها الفريق بهدفين دون رد، لكن بعدما تعرَّض المنتخب البرتغالي لأول هزيمة له تحت قيادة روبرتو مارتينيز، أصبح سجل "صاروخ ماديرا" محل نقاش.

كل ما حدث في مواجهة جورجيا أعاد لرونالدو ذكريات سيئة للغاية عندما أخفق في كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.