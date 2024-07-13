أول تعليق من الزمالك حول إقامة السوبر المصري في السعودية

رد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على التقارير التي أشارت إلى وجود اجتماع لمجلس إدارة النادي من أجل حسم موقف المشاركة أمام الأهلي في مباراة القمة بالسوبر الأفريقي.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن المملكة ستستضيف مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك بعد الاتفاق رسميا مع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، على الشروط كافة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 27 سبتمبر المقبل، فيما سيعلن "كاف" لاحقًا ملعب المباراة، وتوقيت انطلاقها.

وكتب سالم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق".

يذكر أن الأهلي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

والزمالك كان قد توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

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وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.