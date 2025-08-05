رسمياً.. إعلان عقوبات انسحاب الهلال من السوبر السعودي

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، العقوبات الرسمية بعد انسحاب نادي الهلال من منافسات بطولة كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن تقام كأس السوبر السعودي خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري في هونغ كونغ بمشاركة 4 أندية على رأسها الاتحاد بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي بجانب النصر والقادسية والأهلي الذي حل بديلاً للهلال.

وجاء انسحاب الهلال اعتراضاً على مواعيد البطولة والتي تتعارض مع إعداد الفريق للموسم الجديد بعد مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين.

وأقرت لجنة الانضباط تغريم نادي الهلال 500 ألف ريال سعودي كعقوبة مالية بسبب قرار الانسحاب بجانب حرمانه من المشاركة في البطولة ذاتها خلال النسخة القادمة.

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وأكدت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف من جانب نادي الهلال حال رغبته في ذلك.

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وتقام منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمواجهة مرتقبة بين الاتحاد والنصر يوم 19 أغسطس الجاري ثم لقاء بين الأهلي والقادسية في اليوم التالي بينما يلعب الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.