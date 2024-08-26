يحلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بالعمل سريعًا على إنجاز صفقات الفريق التي طلبها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل غلق هذا الباب والاستعداد جيدًا للموسم الجديد.

ونجحت إدارة النادي الأهلي، مؤخرًا في صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع يوسف أيمن من نادي الدحيل القطري، إضافة إلى يحيى عطية الله، من نادي سوتشي الروسي.

ووفقًا لِما ذكرته مصادر لـ"إرم نيوز"، فإن "الهدف الأهم للخطيب حاليًّا هو إنهاء كل الصفقات قبل معسكر الفريق استعدادًا للموسم المقبل، لذلك تم تكثيف العمل على هذا الملف بشكل خاص مع لجنة التخطيط وإدارة التسويق، خاصة أن هناك بعض الصفقات ما زالت معلقة، وأخذت وقتًا أكبر من المتوقع مثل صفقتي محمد علي بن رمضان، نجم فرينتسفاروتشي المجري، وعمر الساعي، لاعب الإسماعيلي".

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وعلى مدار الفترة الحالية، اقترب النادي الأهلي أيضًا من التعاقد مع أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي، بعد مفاوضات بين الناديين استمرت لفترة ليست بقصيرة، إذ ذكرت التقارير أن الأهلي أتم التعاقد مع النجم المغربي لمدة أربعة مواسم لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

كما كشفت تقارير إعلامية مؤخرًا أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب، ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، للحصول على خدمات عمر الساعي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير: "الأهلي قدم عرضًا شفويًّا جديدًا بدفع مبلغ 30 مليون جنيه و2 لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن الإسماعيلي يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه".

كما تكثف إدارة النادي الأحمر مفاوضاتها لحسم ملف المهاجم الفلسطيني من أجل تدعيم القوة الهجومية بناءً على طلب مارسيل كولر، الذي رفض الاكتفاء بالفلسطيني وسام أبو علي، وطلب ضم صفقة هجومية أخرى.

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ضربة البداية

ويترقب الأهلي انطلاق موسمه الجديد بالظهور في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد الفريق الموسم المنقضي بضع بطولات، هي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جورماهيا فاز على نظيره المريخ جوبا (5-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 64 من عمر المسابقة القارية، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز ممثل جنوب السودان (1-0)، بينما بطل كينيا تفوق في مواجهة الإياب (5-1).

بينما الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي، والتي توج بها على حساب الترجي التونسي، تم إعفاؤه من المشاركة بدور الـ 64.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام جورماهيا، خارج مصر على ملعب نيايو الوطني في عاصمة كينيا، نيروبي، أحد أيام من الـ 13 إلى الـ15 من سبتمبر المقبل.

بينما يستضيف الأهلي نظيره جورماهيا في مباراة الإياب، أحد أيام من الـ20 إلى الـ 22 بالقاهرة.