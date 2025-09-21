لماذا قرر سلوت استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول القادمة؟

اتخذ الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، قرارا رسميا بإبعاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، عن المباراة المقبلة للريدز ضد ساوثهامبتون.

ويلعب ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

أخبار ذات علاقة لديه نقطة ضعف واضحة.. نجم ليفربول يثير قلق جماهير النادي

أخبار ذات علاقة رغم الفوز على إيفرتون.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور ليفربول في الديربي

وتغلب ليفربول، يوم السبت، على إيفرتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال آرني سلوت في تصريحات عقب الفوز على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد: "اللاعبون الخمسة الذين خاضوا 3 مباريات كاملة هذا الأسبوع لمدة 90 دقيقة (صلاح، فان دايك، كوناتي، سوبوسلاي، غرافينبيرخ)، أستطيع أن أؤكد الآن أنهم لن يشاركوا يوم الثلاثاء أمام ساوثهامبتون".

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يعبر إيفرتون ويعزز صدارته (فيديو)

وأضاف مشيداً بأداء صلاح: "لقد قدم أداء جيدا للغاية والآن ربما يكون في دائرة الضوء أكثر بسبب هذه الأهداف والتمريرات الحاسمة، وحتى لو لم يقم بذلك فإنه يلعب بشكل جيد حقاً، ومن الجيد أنه بعد ست مباريات يوجد شيء أكثر إيجابية من الموسم الماضي".

ويسعى المدرب الهولندي إلى عملية المداروة في تشكيلته وإراحة أبرز لاعبيه قبل المواجهات المرتقبة والمنافسة على عدة جبهات هذا الموسم.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في صناعة أحد هدفي ليفربول في مباراة الأمس، حيث صنع الهدف الافتتاحي الذي سجله لاعب خط الوسط الهولندي ريان غرافينبرخ في الدقيقة العاشرة.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الثامن.