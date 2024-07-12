تبرئ نفسها وتفكر بالاعتزال.. أول تعليق من شهد سعيد على أزمتها مع جنة عليوة

ردّت شهد سعيد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، لأول مرة على اتهامات زميلتها اللاعبة جنة عليوة، بشأن تعمد ضربها خلال سباق بطولة الجمهورية الذي تسبب في إصابتها.

وتعرضت جنة عليوة لحادث مروّع أثناء مشاركتها في السباق الرئيسي لبطولة الجمهورية التابعة للاتحاد المصري للدراجات خلال شهر أبريل الماضي في السويس.

واتهمت جنة عليوة زميلتها شهد سعيد بتعمد إصابتها خلال هذا الحادث، والذي أدى إلى إصابتها بكسر في الترقوة وارتجاج في المخ من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

ولأول مرة ردّت شهد سعيد، نافية تلك الاتهامات، بل وأكدت أن جنة عليوة، هي من حاولت إخراجها من السابق.

وقالت شهد سعيد في تصريحات تليفزيونية: "لم أحاول أذية جنة، بل العكس هو الصحيح، جنة وشقيقتها حاولتا إخراجي من السباق بأي شكل".

وأضافت: "شكوت للحكم من اللاعبة حبيبة شقيقة جنة اللي حاولت توقعني في السباق والحكم بالفعل وجه لها 4 إنذارات.. ولو أنا شتمت جنة عليوة زي ما ادعت ليه الحكم محذرنيش؟".

وواصلت: "السباق كان لمسافة 50 كيلو، فهل من المعقول أحاول أوقع جنة في آخر 50 متر أمام الكاميرات.. ، لا إحنا أصحاب ولا بينا عداوة.. أنا لو حاولت أوقع جنة بتعمد كنت أنا اللي هقع، لأني كنت قدامها مش وراها في السباق".

وبسؤالها عن الفيديو المتداول، وظهرت فيه بأنها أسقطت جنة قالت: "والله سندت على جنة بعد ما اختل توازني بدون قصد".

وأشارت شهد سعيد إلى أن بطولة الجمهورية غير مؤهلة لأولمبياد باريس، موضحة: "تأهلت رسميًا لأولمبياد باريس منذ 15 أبريل 2024، وتم اختياري لتمثيل مصر بعد تحطيم الرقم العربي والأفريقي في سباق 500 متر، والواقعة كانت يوم 28 من الشهر نفسه، إذن ما هو الدافع لدي لإسقاط جنة؟".

وتابعت: "جنة ادعت تعرضها لكسر في الترقوة وفقدان للذاكرة إثر الحادث، طب إزاي وجنة كانت معايا لما رحنا قسم الشرطة، وطلعنا سوا الدور الخامس، وفضلنا في القسم لأكثر من 5 ساعات، وكانت تحكي تفاصيل الواقعة".

وأكملت "حاولت أعتذر لها في القسم، وأقبل رأسها ولكنها دفعتني بعنف، ورفضت التصالح وقالت لي مكانك مع المجرمين في الحبس".

وتهكمت شهد سعيد على تصريحات جنة قائلة: "هو فقدان الذاكرة يظهر على المصاب بعد يومين من الحادث؟.. التقرير الطبي الصادر في السويس مختلف تمامًا عن التقرير الطبي المرفق بالمحضر في القاهرة".

واختتمت: "جنة دمرتني وخلت كرامتي في الأرض بعد الكلام اللي اتقال عليا .. هي قفلتني من اللعبة وبفكر أعتزل".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تدخلت رسميًا، في أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين الـ24 من يوليو الجاري إلى الـ11 من أغسطس المقبل.

وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة، أمس الخميس، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أرسل خطابًا للجنة الأولمبية المصرية لإعادة دراسة موقف اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وأوقف الاتحاد المصري للدراجات اللاعبة لمدة عام بداية من شهر أبريل الماضي؛ بسبب تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة في الأمتار الأخيرة من سباق بطولة الجمهورية بالسويس للفوز بالمركز الثالث.

وظهرت شهد سعيد ضمن البعثة الرسمية المصرية التي تخوض أولمبياد باريس، وتسلمت الزي الخاص بها ضمن أفراد البعثة.