غوندوغان في حفل تقديمه لاعبًا لبرشلونة: جئت إلى هنا لمواصلة الفوز والنجاح

وقال لابورتا في كلمته: "أهلًا بك في برشلونة ألكاي، نتشرف بوجودك هنا في النادي، أنت لاعب ذو خبرة وكنت ناجحًا في ناديك السابق ونأمل نفس الشيء مع برشلونة، جميع المشجعين والطاقم الفني وكل أعضاء النادي وأنا أكثر من سعداء لأنك ستلعب معنا".

وأضاف: "في برشلونة من المهم جدًّا الفوز وأن نصبح أبطالًا في كل مسابقة، أيضًا مهم أن نكون الأفضل ومحاولة أن نصل لهذا بأسلوبنا الذي أعتقد تعرفه جيدًا، خصوصًا عندما كنت في مانشستر سيتي، أنت تعرف أكثر من بقية اللاعبين بشأن أسلوب لعبنا".