غوندوغان في حفل تقديمه لاعبًا لبرشلونة: جئت إلى هنا لمواصلة الفوز والنجاح
نظم نادي برشلونة حفلًا لتقديم الألماني إلكاي غوندوغان، لاعبًا رسميًّا بالفريق حيث وقع عقود انتقاله الرسمية للبلوغرانا.
وظهر غوندوغان في المدينة الرياضية "خوان غامبر"، اليوم الاثنين، برفقة رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، للتقديم الرسمي أمام وسائل الإعلام.
وقال لابورتا في كلمته: "أهلًا بك في برشلونة ألكاي، نتشرف بوجودك هنا في النادي، أنت لاعب ذو خبرة وكنت ناجحًا في ناديك السابق ونأمل نفس الشيء مع برشلونة، جميع المشجعين والطاقم الفني وكل أعضاء النادي وأنا أكثر من سعداء لأنك ستلعب معنا".
وأضاف: "في برشلونة من المهم جدًّا الفوز وأن نصبح أبطالًا في كل مسابقة، أيضًا مهم أن نكون الأفضل ومحاولة أن نصل لهذا بأسلوبنا الذي أعتقد تعرفه جيدًا، خصوصًا عندما كنت في مانشستر سيتي، أنت تعرف أكثر من بقية اللاعبين بشأن أسلوب لعبنا".
من جانبه، قال غوندوغان: "أنا فخور بأن أكون في هذا النادي الرائع، منذ أن كنت طفلًا كنت أتابع كل لقاء لبرشلونة، في عهد فرانك ريكارد (مدرب برشلونة السابق)، كذلك مع بيب غوارديولا، لم تفتني أي مباراة".
وأضاف: "عدة لاعبين يمثلون قدوة لي لعبوا هنا وعدة أساطير تواجدوا في النادي، أنا فخور جدًّا، من المذهل أن أكون هنا، أنا فخور جدًّا ولا أستطيع الانتظار حتى ألعب، أريد الفوز ومواصلة الفوز لهذا أنا هنا، الموسم الماضي كان مذهلًا وفي هذا الموسم سوف أحاول أن أبذل أقصى ما لدي".
كان برشلونة أعلن قبل عدة أسابيع عن تعاقده مع غوندوغان في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.
ولعب النجم الألماني 304 مباريات مع مانشستر سيتي، أحرز خلالها 60 هدفًا وصنع 40 وتُوج بـ14 بطولة.