حقيقة رفض خالد بن فهد منح أصواته لإبراهيم المهيدب
كشفت تقارير إعلامية حقيقة رفض الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي الداعم في نادي النصر السعودي، منح أصواته في الانتخابات لقائمة إبراهيم المهيدب، المرشح الوحيد لمنصب رئيس النادي الفترة المقبلة.
ويعد الأمير خالد بن فهد أكبر الداعمين للعالمي في السنوات الأخيرة؛ إذ ساهم بقوة في إبرام أكثر من صفقة للفريق الأول.
وكان نادي النصر السعودي أعلن رسمياً أن إبراهيم المهيدب أصبح المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة الرياضية للنادي، وذلك بعد استبعاد المرشح الآخر يوسف القفاري لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
وبهذا، يعد المهيدب فائزاً بالتزكية في حال لم يُقدم أي طعن ضد قائمته قبل موعد الجمعية العمومية.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه "غير صحيح ما تردد أن الأمير خالد بن فهد لن يصوت للمرشح إبراهيم المهيدب".
وأضاف: "أصوات الأمير خالد بن فهد جميعها ستكون لإبراهيم المهيدب، وللمعلومية الأمير خالد بن فهد قام بعمل وكالة من قرابة 4 أيام من أجل أن يقوم الشخص الموكل له بالتصويت لرجل المرحلة المهيدب".
يذكر أن مسلي آل معمر أعلن الرحيل عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، مع عدم الترشح في الانتخابات.
وكان النصر قد ودع موسم 2023-2024 من دون أي لقب رسمي؛ بعد أن خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي السوبر المحلي، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.