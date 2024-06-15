حقيقة رفض خالد بن فهد منح أصواته لإبراهيم المهيدب

كشفت تقارير إعلامية حقيقة رفض الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي الداعم في نادي النصر السعودي، منح أصواته في الانتخابات لقائمة إبراهيم المهيدب، المرشح الوحيد لمنصب رئيس النادي الفترة المقبلة.

ويعد الأمير خالد بن فهد أكبر الداعمين للعالمي في السنوات الأخيرة؛ إذ ساهم بقوة في إبرام أكثر من صفقة للفريق الأول.

وكان نادي النصر السعودي أعلن رسمياً أن إبراهيم المهيدب أصبح المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة الرياضية للنادي، وذلك بعد استبعاد المرشح الآخر يوسف القفاري لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

وبهذا، يعد المهيدب فائزاً بالتزكية في حال لم يُقدم أي طعن ضد قائمته قبل موعد الجمعية العمومية.