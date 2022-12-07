صحف إسبانيا بعد الخروج أمام المغرب: صفر أهداف.. صفر ركلات ترجيح

أثار خروج إسبانيا من دور الستة عشر لكأس العالم في قطر بركلات الترجيح أمام المغرب ردود فعل فورية في الصحافة المحلية عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب الخروج الحزين: "إسبانيا تغادر المونديال دون أن تسجل ركلة من ركلات الترجيح ضد المغرب في مباراة سقطت فيها مرة أخرى دون تسديدة واحدة".

ولم يفلت المدرب من السخرية أيضًا بعد أن قال قبل مواجهة المغرب إن كل لاعب تدرب على تنفيذ 1000 ركلة جزاء، لكن فريقه لم ينجح في أي ركلة ترجيح، إذ تصدى الحارس المغربي "ياسين بونو" لركلتي كارلوس سولير، وسيرجيو بوسكيتس، فيما سدد بابلو سارابيا قبلهما في القائم.

وواصلت ماركا ومقرها مدريد بالقول: "كان من المفترض أن الفريق تدرب على 26 ألف ركلة جزاء كما قال لويس إنريكي".