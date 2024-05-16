NBA.. مافريكس يتقدم 3-2 على ثاندر في قبل نهائي القسم الغربي

أحرز لوكا دونتشيتش ‭31‬ نقطة، وحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية على التوالي لفريقه دالاس مافريكس، الذي يبتعد بفارق انتصار واحد عن ظهوره الثاني في نهائي القسم الغربي في ثلاثة مواسم بعد فوزه 104-92 على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في قبل نهائي دوري كرة السلة الأمريكي‭ ‬للمحترفين.

وتقدم مافريكس 3-2 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وذلك قبل استضافة المباراة السادسة في السلسلة، بعد غد السبت.

واستحوذ دونتشيتش، الذي كان يلعب رغم عدة إصابات خلال الأدوار الإقصائية، على عشر كرات مرتدة، وأرسل 11 تمريرة حاسمة لزملائه.