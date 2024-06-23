عمره 17 عامًا.. نجم الكرة الصومالية يعتزل بشكل مفاجئ بسبب الزواج

أصيب مشجعو كرة القدم في الصومال بصدمة بعد إعلان النجم الشاب عبد الحفيظ محمد عبدي اعتزاله كرة القدم من أجل الزواج.

وأعلن عبدي، يوم الجمعة، أنه يخطط لتعليق حذائه في نهاية الموسم للاستقرار مع حب حياته، تاركًا المعجبين في حالة من الدهشة نظرًا لأنه لا يزال يبلغ من العمر 17 عامًا فقط ويعد اللاعب الأكثر موهبة في البلاد.

وفي حديثه إلى إحدى القنوات الرياضية المحلية، طلب عبدي من المعجبين احترام قراره المثير للجدل، إذ جاء إعلان الاعتزال المفاجئ بعد أشهر من التكهنات التي تربطه بمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تعيش حاليًّا في كينيا.

وبحسب التقارير فإن اللاعب الصومالي قرر اعتزال كرة القدم بناءً على طلب من خطيبته التي طالبته بترك الرياضة قبل أن تتزوجه.