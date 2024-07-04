أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة النادي مع خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأسبق، والخاصة بمستحقاته المالية، ما يعني اقتراب حصول الفريق على رخصة المشاركة بالبطولات الأفريقية.

الزمالك أعلن سابقًا تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد إيقاف القيد حتى تسديد مستحقات اللاعب المغربي، والمقدرة بـ2.4 مليون يورو.

وعانى الزمالك من أزمة كبيرة؛ بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من "كاف" بسبب الديون الموقعة عليه، والتي أدت إلى إيقاف القيد، وكانت تهدد بحرمانه من المشاركة بكأس الكونفدرالية في الموسم الجديد.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لنادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو الجاري لتسوية أموره والحصول على الرخصة الأفريقية.

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وقال أحمد سالم في تصريحات عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الخميس: "بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بو طيب".

وأضاف: "الزمالك في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الأفريقية من الكاف اليوم".

وذكرت تقارير مغربية، أن نادي الزمالك توصل لاتفاق رسمي مع بوطيب، موضحين أن النادي الأبيض حول مليون دولار في حساب المهاجم المغربي، مؤكدا على أن باقي المبلغ سيُقَسَّم عبر دفعات لمدة ستة أشهر.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.