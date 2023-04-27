الدوري الإسباني.. رايو فايكانو يهزم برشلونة ويحرمه من تعزيز صدارته

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لتعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بخسارته المفاجئة 2-1 على ملعب رايو فايكانو الأربعاء بفضل هدف في كل شوط عبر ألفارو جارسيا وفران جارسيا، ليفشل البلوغرانا في الاستفادة من خسارة مطارده وغريمه التقليدي ريال مدريد مساء الثلاثاء أمام جيرونا.

وقبل سبع جولات على النهاية، يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 76 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أيضاً 4-2 على ملعب جيرونا المتواضع، الثلاثاء.