"قذيفة التاريخي".. رونالدو يتوج بجائزة هدف الموسم في الدوري السعودي

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد ساعات قليلة من تتويجه أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري لموسم 2024 ـ 2025.

ورغم النهاية المخيبة للآمال للأسطورة البرتغالي مع النصر، بفشله في التتويج بأي لقب في موسمه الثالث مع الفريق، فإن رونالدو حقق بعض الإنجازات الفردية ليواصل مشواره الكروي المذهل كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء عن مختلف جوائزه للموسم الماضي الذي شهد تتويج الاتحاد باللقب تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان.

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وفاز هدف رونالدو في مرمى نادي الرياض في أبريل الماضي بجائزة هدف الموسم حسب اختيار وتصويت الجمهور.

ونشر الحساب الرسمي للدوري مقطع فيديو لهدف كريستيانو رونالدو في مرمى الرياض من تصويبة صاروخية استقرت في الزاوية العليا للمرمى وقاد بها النجم البرتغالي النصر للفوز (2 ـ 1).

وكتب الحساب الرسمي للدوري السعودي: "قذيفة "التاريخي" كانت الأفضل.. جائزة أفضل هدف في الموسم من اختيار الجمهور لكريستيانو رونالدو.

وخلال الجولة 27 من المسابقة، قاد رونالدو النصر للفوز على ضيفه الرياض (2 ـ 1) على ملعب الأول بارك في الرياض محرزا ثنائية في تلك المواجهة.

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وجاء هدف رونالدو بعد هجمة قادها السنغالي ساديو ماني واخترق دفاع الرياض الذي نجح في إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى رونالدو ليحرز هدفا خرافيا بتصويبة قوية جدا من خارج مناطق الجزاء.

وفاز رونالدو اليوم بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين بتصويت الجمهور، بينما جاءت لقطة رفع كريم بنزيما لرمز اللقب بعد تتويج الاتحاد في مايو الماضي كأجمل لقطات موسم 2024 ـ 2025.

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وجدد كريستيانو رونالدو عقده مع النصر السعودي حتى يونيو 2027، ليستمر للموسم الرابع في الفريق.

وبعد فشله في قيادة فريقه للتتويج بأول لقب رسمي، سيكون رونالدو أمام فرصة فك تلك العقدة عندما يقود النصر في منافسات كأس السوبر السعودي بداية من 19 أغسطس المقبل.

وتعاقد النصر مع البرتغالي جورج جيسوس لتولي المقاليد الفنية بينما ستكون بدايته من كأس السوبر، اللقب الذي فاز به الموسم الماضي عندما كان مدربا للهلال.