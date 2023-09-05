بالدي: برشلونة نادي حياتي.. وهدفنا القادم تحقيق دوري أبطال أوروبا
كشف أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، عن آخر التطورات الخاصة بشأن تجديد عقده مع "البلوغرانا"، وهدف الفريق الأبرز في الموسم الحالي.
وقال بالدي، في حوار نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقده: "الأمور تسير على ما يرام، أريد الاستمرار، برشلونة نادي حياتي، أنا هنا منذ 13 عاما وأتمنى أن تكون مسيرتي طويلة جدًا في النادي".
وعن التحدي الأبرز للفريق في الموسم الجاري، أوضح: "بالتأكيد دوري أبطال أوروبا هو التحدي الأكبر، علينا أن نفعل المزيد في هذه البطولة، تلقينا العامين الماضيين ضربتين قاسيتين لكن هذا العام علينا أن نفعل ما هو أفضل ".
وتابع: "نحن برشلونة وفي كل البطولات يجب أن نكون مرشحين للتتويج بالبطولة".
وأبرمت إدارة برشلونة عدة صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، مثل التعاقد مع إيلكاي غوندوغان وجواو فيليكس وجواو كانسيلو وأوريول روميو وإينيغو مارتينيز.
لامين يامال
ووجه بالدي نصيحة لزميله لامين يامال، الذي يتألق بقوة مع الفريق هذا الموسم وخطف الأنظار بمهارته العالية، قائلا: "أنصحه بالتعامل مع الأمر بهدوء، وألا يحاول التركيز مع وسائل الإعلام كثيرًا، لأنها قد تغير وجهة نظره في بعض الأحيان، وامتلك دائرة جيدة من الأصدقاء واسمح لعائلتك بمساعدتك قدر الإمكان".
واستطرد: "يامال لاعب مذهل، ما زال في سن 16 عامًا، يفعل ما يفعله في الملعب وكيف يلعب كما لو أنه كان هنا طوال حياته، أعرفه منذ وقت طويل في أكاديمية لاماسيا، كبرنا معا".