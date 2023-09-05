بالدي: برشلونة نادي حياتي.. وهدفنا القادم تحقيق دوري أبطال أوروبا

كشف أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، عن آخر التطورات الخاصة بشأن تجديد عقده مع "البلوغرانا"، وهدف الفريق الأبرز في الموسم الحالي.

وقال بالدي، في حوار نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقده: "الأمور تسير على ما يرام، أريد الاستمرار، برشلونة نادي حياتي، أنا هنا منذ 13 عاما وأتمنى أن تكون مسيرتي طويلة جدًا في النادي".

وعن التحدي الأبرز للفريق في الموسم الجاري، أوضح: "بالتأكيد دوري أبطال أوروبا هو التحدي الأكبر، علينا أن نفعل المزيد في هذه البطولة، تلقينا العامين الماضيين ضربتين قاسيتين لكن هذا العام علينا أن نفعل ما هو أفضل ".