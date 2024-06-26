تغطية مباشرة.. مباراة تركيا والتشيك في كأس أوروبا 2024

تسعى تركيا إلى نيل مكان في مراحل خروج المغلوب في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، عندما تواجه جمهورية التشيك، مساء الأربعاء.

وتحتاج تركيا فقط إلى نقطة واحدة للتأهل عن المجموعة السادسة، ومحو ذكرى أدائها المتواضع في بطولة أوروبا الأخيرة، عندما عاد المنتخب إلى البلاد بعد ثلاث هزائم واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

وبعد الخسارة أمام البرتغال والتعادل مع جورجيا، يمكن للتشيك أن تحتل المركز الثاني وتتأهل بفوزها على تركيا.

وقد يضمن التعادل أيضا للفريق أن يكون ضمن أحد أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتبدو تركيا في وضع قوي للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب إذا تمكنت من تجنب الخسارة أمام جمهورية التشيك في هامبورغ.