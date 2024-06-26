تغطية مباشرة.. مباراة تركيا والتشيك في كأس أوروبا 2024
تسعى تركيا إلى نيل مكان في مراحل خروج المغلوب في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، عندما تواجه جمهورية التشيك، مساء الأربعاء.
وتحتاج تركيا فقط إلى نقطة واحدة للتأهل عن المجموعة السادسة، ومحو ذكرى أدائها المتواضع في بطولة أوروبا الأخيرة، عندما عاد المنتخب إلى البلاد بعد ثلاث هزائم واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.
وبعد الخسارة أمام البرتغال والتعادل مع جورجيا، يمكن للتشيك أن تحتل المركز الثاني وتتأهل بفوزها على تركيا.
وقد يضمن التعادل أيضا للفريق أن يكون ضمن أحد أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.
وتبدو تركيا في وضع قوي للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب إذا تمكنت من تجنب الخسارة أمام جمهورية التشيك في هامبورغ.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للتشيك وتركيا:
التشيك: يندريخ ستانيك ولاديسلاف كرايتشي وروبن هراناك وتوماش هوليش وديفيد يوراسيك ولوكاش بروفود وتوماش سوتشيك (القائد) وفلاديمير كوفال وأنتونين باراك وآدم هلوجيك ومويمير خيتيل.
تركيا: ميرت جونوك وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وميريه ديميرال وصالح أوزكان وهاكان شالهان أوغلو (القائد) وميرت كولدور وإسماعيل يوكسيك وكينان يلدز وأردا جولر وباريش ألبير يلمز.
انطلاق صافرة المباراة.
الدقيقة 2: تسديدة قوية من لاعب التشيك من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس تركيا ببراعة.
الدقيقة 5: أول هجمة لتركيا عن طريق هاكان أوغلو يحاول التوغل ولكنها تخرج منه لضربة مرمى.
الدقيقة 7: دفاع التشيك يُفسد هجمة خطرة لمنتخب تركيا.