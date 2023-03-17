كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
تقام اليوم الجمعة، قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتتبعها قرعة ربع نهائي ونصف نهائي الدوري الأوروبي للموسم 2022/2023.
وتقام قرعتا المسابقتين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في مقره في مدينة نيون السويسرية.
من المقرر أن تبدأ مراسم قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.
وتنقل القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية، وعلى القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".
دوري أبطال أوروبا
الفرق المتأهلة
تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فرق ميلان وإنتر ميلان ونابولي من إيطاليا، ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وريال مدريد من إسبانيا، وبايرن ميونخ من ألمانيا، وبنفيكا من البرتغال.
نظام القرعة
لا توجد أي قيود في القرعة، أي أن القرعة لن تكون موجهة، وستكون كافة الاحتمالات مفتوحة، بمعنى أنه يمكن أن تسفر القرعة عن مواجهة بين فريقين من الدولة نفسها، أو فريقين سبق أن تواجها في دور المجموعات.
والفريق الذي تسحب كرته أولا سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه، والفريق الثاني يخوض لقاء الإياب على ملعبه.
مواعيد المباريات ربع ونصف النهائي
ربع النهائي
تقام مباريات دور ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، والإياب ستكون يومي 18 و19 من الشهر ذاته.
قرعة نصف النهائي
بعد الانتهاء من مراسم قرعة ربع النهائي سيتم سحب قرعة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وسيتم تحديد مسار الفرق الفائزة في المباريات الأربع، ليكون كل منها على علم بمنافسه المحتمل في المربع الذهبي.
ثم سحب قرعة المباراة النهائية، لتحديد الفريق صاحب الأرض، لأسباب إدارية.
مواعيد مباريات نصف النهائي
تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.
ملعب وموعد نهائي دوري الأبطال
قرر اليويفا إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول، يوم 10 يونيو 2023.
قرعة الدوري الأوروبي
الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد، سبورتنغ لشبونة، يوفنتوس، روما، إشبيلية، يونيون سانت جيلواز، باير ليفركوزن، فينوورد.
وستكون القرعة مفتوحة أيضًا على كافة الاحتمالات، ما يعني أنه يمكن أن تسفر عن مواجهة بين فريقين من الدولة نفسها (يوفنتوس وروما مثلا).
مواعيد المباريات
من المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 13 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع واحد يوم 20 أبريل.
ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يوم 11 مايو، والإياب بعد ذلك بأسبوع يوم 18 مايو.
وتقرر أن تقام المباراة النهائية على استاد بوشكاش آرينا في بودابست بالمجر يوم 31 مايو.