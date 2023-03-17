كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

دوري أبطال أوروبا

الفرق المتأهلة

تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فرق ميلان وإنتر ميلان ونابولي من إيطاليا، ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وريال مدريد من إسبانيا، وبايرن ميونخ من ألمانيا، وبنفيكا من البرتغال.

نظام القرعة

لا توجد أي قيود في القرعة، أي أن القرعة لن تكون موجهة، وستكون كافة الاحتمالات مفتوحة، بمعنى أنه يمكن أن تسفر القرعة عن مواجهة بين فريقين من الدولة نفسها، أو فريقين سبق أن تواجها في دور المجموعات.

والفريق الذي تسحب كرته أولا سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه، والفريق الثاني يخوض لقاء الإياب على ملعبه.