إمام عاشور لاعب الأهلي المصري يعتذر لمصور صحفي
تقدم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، باعتذار للمصور الصحفي أسامة دياب وأسرته، بسبب ما بدر منه خلال الفترة الماضية.
وكان إمام عاشور، قد هاجم المصور الصحفي أسامة دياب، بعدما انتقد الأخير احتفاء ياسين حافظ، قائد فريق 2005 بالقلعة البيضاء بفوز نجم الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وقال عاشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أعتذر عن ما بدر مني تجاه أسامة دياب وأسرته، وكان هذا وقت غضب وانفعال أتمنى أن يسود الود والمحبة في المجتمع الرياضي".
وبدوره قبل أسامة دياب اعتذار لاعب الأهلي بعدما قام بتقديم بلاغ ضده إثر تصرف الأخير.
وقال أسامة دياب عبر صفتحه على "فيسبوك" إنه سحب البلاغ ضد إمام عاشور وقدم الشكر والتحية لكل من ساعد وساهم في إنهاء الأزمة.
من ناحية أخرى، تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك، مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.
ولم يحسم مصير المباراة، في ظل إعلان إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفضها استكمال مسابقة الدوري إلا بعد انتظام الجدول وخوض الأهلي جميع مبارياته في الدور الأول بنفس الترتيب.
في المقابل، أعلن الأهلي استعداده للقاء بشكل طبيعي، حيث يبحث الفريق الأحمر صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة من 18 مباراة، عن الفوز من أجل ملاحقة بيراميدز المتصدر بفارق 17 نقطة، علمًا بأن الأهلي لديه 6 مؤجلات.
أما الزمالك فيحتل المركز الـ11 برصيد 34 نقطة من 20 مباراة، وابتعد بشكل كبير عن صراع المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عامين.