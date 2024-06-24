إمام عاشور لاعب الأهلي المصري يعتذر لمصور صحفي

من ناحية أخرى، تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك، مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

ولم يحسم مصير المباراة، في ظل إعلان إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفضها استكمال مسابقة الدوري إلا بعد انتظام الجدول وخوض الأهلي جميع مبارياته في الدور الأول بنفس الترتيب.

في المقابل، أعلن الأهلي استعداده للقاء بشكل طبيعي، حيث يبحث الفريق الأحمر صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة من 18 مباراة، عن الفوز من أجل ملاحقة بيراميدز المتصدر بفارق 17 نقطة، علمًا بأن الأهلي لديه 6 مؤجلات.

أما الزمالك فيحتل المركز الـ11 برصيد 34 نقطة من 20 مباراة، وابتعد بشكل كبير عن صراع المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عامين.