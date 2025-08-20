تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في السوبر السعودي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام القادسية، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي المقامة حالياً في هونغ كونغ.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز المثير على الاتحاد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي أمس الثلاثاء.

ونجح رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية تحت قيادة المدرب الجديد جورجي جيسوس.

ويلعب النصر ضد الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية في ختام نصف النهائي حيث يلتقي القادسية وصيف كأس الملك ضد الأهلي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ورابع دوري روشن.

وشارك الأهلي بعد انسحاب الهلال وصيف دوري روشن بسبب تعارض البطولة مع مواعيد إعداد الفريق للموسم الجديد.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة حصرياً عبر قناة ثمانية الناقل الرسمي للبطولات السعودية بعد حصولها على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت قناة ثمانية عن التردد المجاني الخاص بها عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وفيما تردد قناة ثمانية عبر القمر الصناعي عرب سات

11919.28 – أفقي – معدل الترميز 27500 – 3/ 4

وفيما يلي تردد قناة ثمانية عبر القمر الصناعي نايل سات

12360 – عمودي – معدل الترميز 27500 – 3/ 4