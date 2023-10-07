تين هاغ يدرس استبعاد راشفورد من مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، قد يستبعد ماركوس راشفورد في مباراة الفريق أمام برينتفورد، اليوم السبت.
وبعد أن سجل 30 هدفا في 56 مباراة الموسم الماضي، سجل مرة واحدة فقط في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارته أربعًا من أول سبع مباريات، وتراجعت آماله في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أول مباراتين بدور المجموعات.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن استبعاد راشفورد يمكن أن يفسح المجال أمام أليخاندرو غارناتشو أو أنتوني مارسيال.
وشارك مارسيال في الدقيقة 77 أمام كريستال بالاس في الجولة السابعة، في حين شارك غارناتشو في الدقيقة 61 في الجولة السابعة.
وأمام غالطة سراي شارك غارناتشو في الدقيقة 67، وشارك مارسيال في الدقيقة 90.
وفي حديثه قبل مباراة برينتفورد، قال تين هاغ إن راشفورد لم يكن في أفضل حالاته، لكنه أصر على أن الأمور ستتحسن.
وأضاف: "من الطبيعي ألا تكون دائمًا على حق في نفس المستويات، الجميع يعرف صفاته، لقد رأينا أنه يحصل على مراكز جيدة".
وتابع: "إنه يكافح لكنه سينجح، الجميع في مانشستر يونايتد يدعمه، والفريق بأكمله يدعمه ويؤمن به، وأنا متأكد من أنه سيتغير".
وواصل المدرب الهولندي: "المهاجمون عندما لا يسجلون للحظة، يحتاجون إلى هدف واحد، ثم يتخطون الأمر، سيأتي، سيأتي الزخم وسيكون مشتعلا".