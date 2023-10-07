تين هاغ يدرس استبعاد راشفورد من مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، قد يستبعد ماركوس راشفورد في مباراة الفريق أمام برينتفورد، اليوم السبت.

وبعد أن سجل 30 هدفا في 56 مباراة الموسم الماضي، سجل مرة واحدة فقط في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارته أربعًا من أول سبع مباريات، وتراجعت آماله في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أول مباراتين بدور المجموعات.