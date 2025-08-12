حمدو الهوني يهرب من سؤال حول مستقبله مع الأهلي طرابلس

تهرّب حمدو الهوني، قائد الأهلي طرابلس الليبي، من سؤال حول مستقبله مع فريقه عقب التتويج بلقب الدوري المحلي.

وتُوج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على الهلال بنتيجة 2-0 مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج.

وسجل الهوني هدفاً للأهلي طرابلس كما صنع هدف التقدم الذي سجله اللاعب الرواندي تيري مانزي.

ودارت أنباء حول رحيل الهوني إلى القادسية الكويتي بعد غيابه عن مباراة الأهلي بنغازي في الجولة الثانية لمرحلة سداسي التتويج.

وقال الهوني في تصريحات لقناة "ليبيا الرياضية" رداً على سؤال حول مستقبله مع الفريق: "إن شاء الله.. سأختار القرار المناسب".

ورفض قائد الأهلي طرابلس حسم مصيره مع الفريق بعد نهاية منافسات الموسم الحالي.

وعبر الهوني عن سعادته بالتتويج باللقب المحلي والتأهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

مصير حسام البدري

من جانبه، أكد هادي خشبة المدير الرياضي للأهلي طرابلس في تصريحات للقناة ذاتها أنه سعيد بما تحقق من إنجاز باستعادة لقب الدوري الليبي.

وأوضح أن الأهلي طرابلس بذل مجهوداً كبيراً من أجل التتويج باللقب موجهاً الشكر إلى الجماهير التي دعمت الفريق.

وعن مستقبل حسام البدري المدير الفني للفريق، قال خشبة إن الأمر سابق لأوانه موضحاً أن الإدارة ستناقش مع البدري إمكانية تجديد عقده.