طرد إندريك من على دكة البدلاء لتعمده تعطيل اللعب (فيديو)
تلقى إندريك فيليبي، مهاجم بالميراس البرازيلي أول بطاقة حمراء في مسيرته الاحترافية بسبب تعمده تعطيل اللعب خلال مباراة بالميراس وأتلتيكو مينيرو في إياب ربع نهائي كوبا ليبارتادوريس.
وتأهل بالميراس إلى نصف النهائي بعد تعادله سلبيًّا دون أهداف بعدما فاز ذهابًا بهدف دون رد.
ورغم التأهل، سيغيب إندريك صاحب الـ17 عامًا عن مباراة الذهاب بعدما طرد من على دكة البدلاء بسبب تعمده تعطيل اللعب؛ حيث ألقى بكرة داخل الملعب خلال هجمة للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
ووقع إندريك عقدًا مع ريال مدريد حيث سينضم إلى حامل لقب كأس العالم للأندية بمجرد بلوغه سن الرشد.
ويعد إندريك أحد أبرز مواهب كرة القدم في البرازيل ويعوّل عليه ريال مدريد كثيرًا من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال السنوات القادمة.
ومن المتوقع أن ينضم إندريك لريال مدريد الصيف القادم في 2024.
وتعاقد ريال مدريد مع لاعبين برازيلين كثر في سن صغيرة ومنحهم الوقت من أجل التطور قبل أن يصبحوا نجومًا للفريق الأول، وأبرزهم حاليًّا فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس.
كما طبق ريال مدريد التجربة ذاتها مع لاعبين أمثال فيدي فالفيردي.
ويراهن فلورنتينيو بيريز على مسؤول التعاقدات في النادي جوني كالفات في مثل هذه الصفقات، إذ يستمر في مراقبة هؤلاء اللاعبين قبل تحديد المناسب بينهم للتعاقد معه.
وكان التركي أردا غولر أحد أبرز الأسماء الصغيرة التي انضمت إلى ريال مدريد مؤخرًا.