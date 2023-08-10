طرد إندريك من على دكة البدلاء لتعمده تعطيل اللعب (فيديو)

تلقى إندريك فيليبي، مهاجم بالميراس البرازيلي أول بطاقة حمراء في مسيرته الاحترافية بسبب تعمده تعطيل اللعب خلال مباراة بالميراس وأتلتيكو مينيرو في إياب ربع نهائي كوبا ليبارتادوريس.

وتأهل بالميراس إلى نصف النهائي بعد تعادله سلبيًّا دون أهداف بعدما فاز ذهابًا بهدف دون رد.

ورغم التأهل، سيغيب إندريك صاحب الـ17 عامًا عن مباراة الذهاب بعدما طرد من على دكة البدلاء بسبب تعمده تعطيل اللعب؛ حيث ألقى بكرة داخل الملعب خلال هجمة للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.