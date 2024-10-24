موعد العودة المؤكدة لحارس الهلال ياسين بونو

كشفت تقارير، عن موعد عودة المغربي ياسين بونو، إلى مباريات نادي الهلال السعودي، بعد تغيبه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ياسين بونو تعرض للإصابة في فترة التوقف الدولي الماضية مع منتخب بلاده، وتحديدًا في مباراة المنتخب المغربي أمام أفريقيا الوسطى بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعلن نادي الهلال أن ياسين بونو تعرض لتمدد في العضلة الخلفية.

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ومن المؤكد غياب بونو عن مباراة الهلال ضد التعاون التي ستقام يوم السبت المقبل، في الدوري السعودي، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية حتى الآن.

ولكن يسير اللاعب بشكل جيد في البرنامج العلاجي، حيث أشارت عدة تقارير إلى أنه من المحتمل أن يكون موعد ظهور بونو، أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وستكون مباراة الهلال ضد الاستقلال بدوري الأبطال يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ومن المحتمل أن يلحق ياسين بونو بمباراة الديربي أمام النصر ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن للمحترفين حال تعافيه خلال أسبوع من الآن.