يحتفظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحنين الذكريات إلى فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني.

ويظهر ذلك على فترات من خلال بعض التصرفات التي تبدو عفوية من جانب رونالدو، وآخرها مباراة بادل شاركها أسطورة الساحرة المستديرة مع نجله خلال الإجازة الأخيرة التي قضاها في الصيف.

وظهر رونالدو وهو في حالة فرحة عارمة بعد الفوز بمباراة البادل، وأطلق صيحة الانتصار "vamos"، ثم قال: "ضغط البرنابيو"، متذكرًا تجربته الرائعة مع ريال مدريد.

ونال مقطع الفيديو تفاعلاً من جانب الصحافة الإسبانية، التي سلطت الضوء على تصرف رونالدو وارتباطه الوثيق مع ريال مدريد رغم مرور أكثر من 6 أعوام على رحيله عن الفريق الإسباني.

ويلعب حاليًّا رونالدو بقميص نادي النصر السعودي بعدما انضم إليه في شهر يناير 2023 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خلاف شهير مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وحقق رونالدو بطولة وحيدة مع النصر بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ولكن النجم البرتغالي حقق لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي.