على طريقة جواو نيفيز وكوكوريلا.. لاعبة ألمانيا تفجّر موجة من الجدل في أمم أوروبا

أثارت لاعبة منتخب ألمانيا للسيدات كاثرين هندريتش موجة من الغضب وردود الأفعال العنيفة في مباراة منتخب بلادها أمام فرنسا التي تجري حاليا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025.

وتقام البطولة في سويسرا، التي كانت غادرت أمس الجمعة السباق بالخسارة أمام سيدات إسبانيا (2 ـ 0)، وقبل ذلك تأهلت إنجلترا بالفوز على السويد بركلات الترجيح (3 ـ 2) وحجزت إيطاليا مقعدها أمام النرويج (2 ـ 1).

وتقام اليوم السبت مباراة فرنسا وألمانيا، آخر مباريات ربع النهائي والتي سيكمل المنتخب الفائز فيها عقد المربع الذهبي.

وشهد الشوط الأول من المباراة الذي انتهى بالتعادل (1 ـ 1) لقطة مثيرة للجدل أعادت إلى الذاكرة ما حدث منذ أسبوع في نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وفي تلك المباراة، رفع الحكم الأسترالي علي رضا فغاني البطاقة الحمراء ضد لاعب وسط سان جيرمان جواو نيفيز بعد لقطة غريبة ونادرة بجذبه شعر الإسباني مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي.

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ونال جواو نيفيز البطاقة الحمراء مباشرة بعد أن عاد الحكم إلى غرفة حكم الفيديو المساعد، لكن اللقطة تكررت اليوم السبت في مباراة فرنسا وألمانيا للسيدات.

وفي الدقيقة 13 وخلال ركلة ركنية لفرنسا، أقدمت المدافعة الألمانية كاثرين هندريتش على جذب لاعبة فرنسا قريدج مبوك ليتم إيقاف اللعب والعودة إلى تقنية الفيديو المساعد (var).

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ولم تتردد الحكمة السويدية أولفسون في إشهار البطاقة الحمراء لكاثرين هندريتش، بسبب لقطة "جواو نيفيز وكوكوريلا"، وجذب شعر غريدج مبوك داخل منطقة الجزاء.

وفضلا عن ذلك أعلنت الحكمة عن ركلة جزاء لفرنسا أحرزت منها غريس جيورو الهدف الأول في المباراة.

ورغم النقص العددي تمكنت سيدات ألمانيا من إدراك التعادل سريعا بهدف للمهاجمة نوسكن في الدقيقة 25 من الشوط الأول الذي انتهى على نتيجة (1 ـ 1) حتى الآن.